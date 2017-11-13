taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.138
USD
3,8804
EURO
4,5276
ALTIN
159,42
PETR
63,4200

Afganistan'da Taliban saldırısı

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde polis karakoluna saldırdığı bildirildi.

13.11.2017 - 17:55
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü İkbal Bahir, militanların, Farah'ın Rigi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Bahir, bir polisin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 13 polisin öldüğü iddia edildi.

AFGANİSTAN'DA POLİSLERE SALDIRI

Afganistan'da son zamanlarda Taliban saldırılarını artırmış, polis ve askerleri hedefine almıştı. NATO kuvvetlerine bağlı birlikler ve Afgan kolluk kuvvetlerine yönelik eylemler gerçekleştiren Taliban, karakol ve emniyet merkezlerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İlginizi Çekebilir
Sürat tekneleri yarışında feci kaza
ABD'de sürat tekneleri yarışında bir tekne diğer teknenin üstünden geçince felaketin eşiğinden dönüldü.
İran ile yapılan nükleer anlaşma
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa ülkelerinin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yürürlükte kalmasını istediklerini söyledi.
İngiltere'de terör tatbikatı
Yaklaşan Noel öncesi İngiliz polisi, eli tetikte yaşanması muhtemel olan terör saldırısını bekliyor.
Irak-İran sınırında toprak kayması
7,3 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Irak-İran sınırında toprak kaymalarının yaşandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

155
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

56
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

153
Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

82
Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

377
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları

513
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM