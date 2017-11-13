Afganistan'da Taliban saldırısı

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü İkbal Bahir, militanların, Farah'ın Rigi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Bahir, bir polisin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 13 polisin öldüğü iddia edildi.

AFGANİSTAN'DA POLİSLERE SALDIRI

Afganistan'da son zamanlarda Taliban saldırılarını artırmış, polis ve askerleri hedefine almıştı. NATO kuvvetlerine bağlı birlikler ve Afgan kolluk kuvvetlerine yönelik eylemler gerçekleştiren Taliban, karakol ve emniyet merkezlerine saldırılar gerçekleştiriyor.