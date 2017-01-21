Afganistan'da Taliban'dan kanlı karakol baskını

DEAŞ saldırısında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın, oyuncu Gamze Özçelik'in arkadaşı olduğu öğrenildi.

Başkentteki protestolarda 200'ü aşkın gösterici gözaltına alındı, 6 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Tahliye edilen Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" dedi.