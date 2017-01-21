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Afganistan'da Taliban'dan kanlı karakol baskını

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarının karakola saldırması üzerine çıkan çatışmada 16'sı polis 43 kişi öldü.

21.01.2017 - 13:21
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TALİBAN

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sur Bagal bölgesinde polis karakoluna dört koldan gerçekleştirdiği saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.

ÇATIŞMA ÇIKTI: 16 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Durani, çatışmada 27 militanın öldürüldüğünü, 16 polisin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Karakola saldıran Taliban militanları arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirten Durani, bölgeye takviye birliklerinin ulaşmasıyla militanların olay yerinden kaçtığını aktardı.

Taliban ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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