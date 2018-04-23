Afganistan'da Türk askerine sevgi seli

Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan...

Türk askeri nerede görev yaparsa yapsın, çocukların yüzünü güldürmeyi başardı. Öyle olmaya da devam edecek.

AFGAN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, daha önce teslim edilen iki adet derslik, prefabrik tuvalet, su kuyusu ve su deposunun bulunduğu Aziz Afgan Ortaokulu, eğitim ve öğretim yılı açılışı nedeniyle ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Hediyelerini alan öğrenciler ellerinde Türk-Afgan bayraklarıyla sevinçlerini yaşadı.