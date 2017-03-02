Afganistan'daki şiddet ortamından kaçan ve Danimarka'daki ailesine ulaşmak için binlerce kilometre yürüyerek geldiği Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Türk Kızılayının çabalarıyla ailesine kavuştu.

Ailesinden yaklaşık 2 yıldır ayrı olan Abdul Samir'in Erzurum'daki son günleri ile Kopenhag'a uzanan umut yolculuğu ve Zaheri ailesinin kavuşma sırasında yaşanan duygusal anlar görüntülendi.

Dayısı ile dağ yollarını aşarak binlerce kilometreyi ağır kış şartlarında yürüyen ve bu nedenle elleri donarak kangren olan Samir, ölmesinden korkan dayısının kendisini Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dinlenme tesisinde bırakmasının ardından vatandaşlarca bulundu.

YOLCULUĞA DEVAM ETTİ

Yurt dışına kaçmaya çalışırken botları batan ve sonrasında Erzurum'a dönerek öldü sandığı yeğeninin tedavi edildiğini öğrenen dayı ise çocukları ile birlikte yolculuğuna devam etti.

Afganistan'daki şiddetten kaçan aileyi Türkiye birleştirdi VİDEO

"ELLERİM ŞİŞTİ"

Ailesinin özlemine dayanamayıp iki ay sonra dayısıyla göç yoluna düştüklerini ifade eden Samir, ağır kış koşullarına rağmen dağları aşıp binlerce kilometre yürüdüklerini anlattı. Samir, yürüyecek dermanı kalmadığını ve ölmesinden korkan dayısı tarafından Erzurum'un Pasinler ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesisinde bırakıldığını belirterek, "Arabasızdık. Kar ve buz vardı. Ellerim şişti. Sonra da buldular, hastaneye götürdüler beni. Orada da doktorlar iyileştirdiler ve yuvaya getirdiler." dedi.

'ÇOCUKLAR HUZUR İÇİNDE BÜYÜSÜN'

Samir, tedavisinin ardından okula gittiğini ve yuvadaki arkadaşları sayesinde Türkçe öğrendiğini, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. "Gönüllü anne" Afgan asıllı üniversite öğrencisi Hadis Shiva'nın (21) kendisine burada çok yakın ilgi gösterdiğini ve Shiva ile sık sık görüştüğünü ifade eden Samir, ailesiyle de internet üzerinden irtibat kurduğunu kaydetti.

Samir, Afganistan'da ve Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların artık sona ermesi, ailelerin parçalanmaması, hasret içinde olan göçmenlerin de bir an önce kavuşabilmeleri temennisinde bulundu.

AĞABEYİNİ ÖZLÜYOR

Erzurum'da, kendisine çok iyi bakıldığını ve eğlenceli birçok aktiviteye katıldığını anlatan Samir, Danimarka'da ailesinin yanında olan üç kardeşi ile Afganistan'da kalan ağabeyini hala çok özlediğini vurguladı.

Baba Zaheri, havalimanında oğullarına kavuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye devletine, Türkiye'nin bütün insanlarına, Erzurum halkına, Türk Kızılayına, Danimarka Kızılhaçına çok teşekkür ederim. Kaybolmuş oğlumu bana geri verdiniz. Onu bir daha göremeyeceğimizi sanmıştık. Kucağımıza geri verdiniz oğlumuzu." dedi.

"ANNEME KAVUŞTUM"

Baba Zaheri, çocuklarının huzur içerisinde büyümesi ve iyi eğitim alarak insanlara hizmet edebilmeleri için Danimarka Kızılhaçından destek istedi. Anne Zaheri de oğluyla kavuşmalarını sağlayanlara minnettar olduğunu söyledi. Ailesine kavuşmanın sevincini yaşayan minik Samir ise "Anneme kavuştum çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi.