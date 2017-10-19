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Afganistan'da Taliban saldırısı

Afganistan'da Taliban teröristleri Ulusal ordu üssüne saldırıdı.

19.10.2017 - 10:20
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Kandahar’ın Maiwand bölgesinde bulunan Afganistan Ulusal Ordu Üssüne yapılan bombalı intihar saldırısında en az 40 Afgan askeri öldü, 24 asker yaralandı.

Afganistan'da Taliban saldırısı

TALİBAN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Taliban’ın üstlendiği saldırı, görgü tanıklarına dayandırılan yerel haberlere göre, iki intihar bombacısı tarafından, yerel bir dükkandan çalmış oldukları belirlenen iki zırhlı ciple gerçekleştirildi.

İlk aracın patlamasından sonra ikinci araçtan inen saldırganın güvenlik güçlerine ateş açtığı ancak üssün güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.

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