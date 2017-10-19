Afganistan'da Taliban saldırısı

Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti

CHP'li Tanal: Siz daha bunlarla kucak kucağa yürürken

1 Hamile kadından erkeklere yapılan kan naklinde ölüm tehlikesi Yapılan bir araştırmada, donörü hamilelik geçirmiş bir kadın olan erkeklerin ölüm oranı hamilelik geçirmeyeninkinden daha yüksek çıktı.

2 Kızının tecavüzcüsünü yakalayıp polise teslim etti Londra’da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı, kızın annesi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

3 Dünya Bankası Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini düşürdü Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yukarı revize ederken gelecek yıl için tahminini aşağı revize etti.

4 Saat kullananlar daha vicdanlı Kol saati kullanmayı sevenlerdenseniz psikolojik olarak bu iyi bir şey.

5 Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı Filistinlilere ait zeytinleri çalan 4 yerleşimci İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan yarım saat sonra serbest bırakıldı.

6 Abdulhamit Gül'ün gündeme ilişkin değerlendirmeleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkonsoloslarından vize işlemlerinin askıya alınmasına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.