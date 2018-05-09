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Afganistan'ın Başkenti'nde şiddetli patlamalar

Afganistan polisi başkent Kabil'de bir dizi şiddetli patlama yaşandığını duyurdu. Patlamalardan önce silah sesleri de duyuldu.

Özel Haber | 09.05.2018 - 11:28..
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda 3 patlama yaşandı.Reuters'in verdiği bilgilere göre polis ve içişleri bakanlığı yetkilileri, başkent Kabil'depatlamaların peş peşe geldiğini söyledi.

Afganistan'ın Başkenti'nde şiddetli patlamalar

POLİS MERKEZLERİNE SALDIRI

Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanekzai de patlamalardan ikisinin iki ayrı polis merkezi yakınında olduğunu, bunlardan birinin çevresinde çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Afganistan'ın Başkenti'nde şiddetli patlamalar

Yerel kaynaklar ilk patlamanın Deşt-i Barçi bölgesindeki PD13 polis merkezine yakın bir noktada yaşandığını, bundan yarım saat sonra ise PD10 polis merkezi yakınında ikinci patlamanın olduğunu duyurdu.

İNTİHAR BOMBALI EYLEM

İçişleri Bakanlığı görevlisi  bir intihar bombacısının büyükelçilikler ve hükümet kurumlarının olduğu bölgedeki polis merkezinin girişinde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiğini söyledi.

Saldırıyı henüz bir grup üstlenmezken, ölü ya da yaralılar konusunda henüz açıklama da yapılmadı.

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