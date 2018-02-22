Afganistanlı kaçaklar İstanbul diye Kars'a bırakıldı

Süper Lig'de 23. haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında değerlendirmeler yapan gazeteci Muhammed el Suheymi ülkede ezan seslerinin kısılmasını ve cami sayısının azaltılması yönünde canlı yayında talepte bulundu.

7

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.