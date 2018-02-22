Afganistanlı kaçaklar İstanbul diye Kars'a bırakıldı

İran'dan yasa dışı yollarla Van’a gelen 92 kaçak İstanbul’a gitmek için kamyon şoförü ile anlaştı.
Anlaştıkları gibi İstanbul'a gittiklerini sanarken Kars’a yakın bir arazide bırakılan 92 kaçağın, Kars-Digor yolunun kenarında yürüdüğünü görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
SORGULAMA İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları toplayarak bir araya getirdi. Soğuk hava nedeniyle bazı kaçakların üşüdüğü görüldü.
Polislerin incelemesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 92 Afganistan uyruklu kaçak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.