Afganlılar Türkiye'den bin 600 konut aldı

Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan ve son iki yılda Türkiye’de en fazla yatırım yapan 10 ülkenin araştırıldığı rapora göre yabancı alımları 2016’da adet bazında yüzde 14.3, metrekare bazında yüzde 6,7 düştü.

AFGANLILAR GAYRİMENKUL ALIYOR

Ancak bazı ülkelerin alımlarında olağanüstü arttı. Dünya'nın haberine göre, Afganlıların 2016’da Türkiye’deki gayrimenkul alımlarını en fazla artıran ülke oldu.

TÜİK verilerine göre 2015’te 656 adetlik gayrimenkul alımı yapan Afganlılar, 2015 yılında ilk 10 ülke içinde yoktu. 2016’da ise bin 623 konut alımıyla listede ilk 5’e girdiler.

172 BİN METREKARELİK ALIM YAPILDI

2016’da alımlarında dikkat çeken bir diğer ülke Lübnan oldu. Lübnanlılar 175 bin metrekarelik alım yaparak listede 7’inci oldu. KKTC vatandaşları da 172 bin metrekarelik alım yaptılar.

Körfez ülkelerinin, 2015 yılında 2.8 milyon metrekare büyüklüğündeki yatırımları 2016 yılında 1.9 milyon metrekareye geriledi. Alan bazında yatırımları yüzde 32 azaldı. İşlem başına ortalama metrekare büyüklüğü 272’den 221’e düştü. BAE, Katar ve ABD’liler ilk 10’dan düştü.