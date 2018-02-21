AFP'nin Afrin muhabirinin rejim askerleriyle zafer pozu

Türk askerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı, YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla, dün saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.





FRANSIZ GAZETECİNİN REJİM ASKERLERİYLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Fransız haber ajansı AFP'nin Suriye'deki foto muhabirinin, rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve Esad rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu ortaya çıktı.

AFP'DEN FRANSIZ MUHABİRİN DEZENFORMASYONUNA DÜZELTME

Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi.

Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esed hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin bölgesine girişi" şeklinde düzeltti.

REJİM ASKERLERİYLE ZAFER POZU

Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esad rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve yakın ilişkiler kurduğu gözlendi.

Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esad rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi çalıştığı görülüyor.

Ourfalian'ın, Esad askerlerine ait tank ve karargahlarda Esad askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor.