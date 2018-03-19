AFP'nin TSK-ÖSO yağmalıyor yalanı

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, meskun mahal operasyonunun gerçekleştirilmesiyle tamamlandı. Kentin terörden ve EYP'lerden temizlenme çalışmalarını yürüten TSK ve ÖSO mensupları, diğer yandan da halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TSK hızlı bir şekilde sivillerin yaralarını sarmaya çalışırken Fransız meşeli AFP ajansı, tek bir sivilin yanlışlıkla dahi vurulmadığı harekatı karalamaya çalışıyor.

"TSK-ÖSO AFRİN'İ YAĞMALIYOR"

AFP haber ajansı son dakika olarak geçtiği Afrin haberinde, kent merkezinin yağmalandığı, sivillerin evlerindeki malzemelerin çalındığını ve askeri alanlarda bulunan mühimmatın da zorla alındığını belirtti.

Haberin içeriğinde ÖSO askerlerinin kolilerle malzemeleri götürdüğü fotoğraflar kullanırken, gerçek AFP'nin çirkinleştiğinden daha da farklıydı.

ENKAZ ALTINDAKİ MALZEMELER KURTARILIYOR

PKK/PYD/YPG'nin terörüne maruz kalan Afrin'de yerleşim yerlerinde ağır hasarlar meydana geldi. Burada terk edilen binaların içinde kalan malzemelerin ÖSO askerleri ve siviller tarafından kurtarılıp güvenli yerlere nakledilme görüntüleri "yağma" gibi gösterilmeye çalışılırken ÖSO'nun daha dün sivillere yaptığı yardım Fransız ajans tarafından gözardı edildi.

SİVİLLERE KUCAK AÇTILAR

TSK ve ÖSO operasyonun en başından beri "sıfır sivil zaiyatı" parolasıyla koordineli olarak mücadele veriyor. Bu hassasiyet yer yer öyle noktalara geldi ki, sivilleri kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında sırf bölgede sivil var diye operasyonların yavaşlatıldığı dahi oldu.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde, Afrin'den kaçan sivillere TSK ve ÖSO askerlerinin kumanya yardımları yaptığı görülürken, Fransız ajansı ÖSO ve TSK'yı da kendileri gibi yağmacı zannetti...

TERÖR SEVİCİ AFP

AFP'nin bu terör seviciliği ne ilk ne de son oalcak. Daha önce Hendek operasyonları zamanında PKK'lılar ile röportaj yapan AFP muhabirleri, teröristlerin sesi olmuş, propoganda faaliyetlerini üstlenmişlerdi. Bunun dışında Afrin'de geçtiğimiz hafta "vuruldu" denilen hastane haberini de ilk önce AFP duyurmuş, yalan olduğu İHA'ların verdiği görüntüler ile ortaya çıkartılmıştı.