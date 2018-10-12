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Afrika en genç milyarderi Dewji kaçırıldı

Kıtanın en genç milyarderi olarak bilinen iş adamı Muhammed Dewji, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 03:09..
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43 yaşındaki iş adamının Perşembe sabahı spor salonuna gittiği lüks otelin önünde kaçırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

İKİSİ BEYAZ VE YABANCI UYRUKLU

Tanzanya'nın tek milyarderi Dewji'yi kaçıran kişilerden ikisinin beyaz ve yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

Afrika en genç milyarderi Dewji kaçırıldı

SERVETİNİN YARISINI HAYIR İÇİN BAĞIŞLAYACAKTI

Forbes dergisine göre 1.5 milyar dolarlık serveti olan Dewji, 2016'da servetinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Aile şirketini tüm Afrika'da iş yapan büyük bir holdinge dönüştüren Dewji'nin en az 6 Afrika ülkesinde tekstil, un, meşrubat ve yemeklik yağ fabrikaları var.

Dewji'nin arkadaşı olduğu belirtilen Çevre Bakanı January Makamba, iş adamının babasıyla konuştuğunu ve ailenin kaçırılma olayını doğruladığını söyledi.

ARABAYA BİNDİRİRKEN HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Görgü tanıkları, silahlı kişilerin Dewji'yi arabaya bindirirken havaya ateş açtıklarını anlattı.

Dewji'nin yanında korumalarının olmadığı açıklandı.

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