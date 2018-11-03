Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervi

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, başkanlık ofisinde yaptığı açıklamada, 200 kilometrelik bir alanda keşfedilen rezervdeki ilk kuyunun 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

1990'DAN BERİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYORDU

Madenler ve Maden Geliştirme Bakanı Winston Chitando da basına yaptığı açıklamada, rezervin, Amerikan petrol arama şirketi ExxonMobil'in 1990'ların başında bölgede yaptığı çalışmalarda elde ettiği bilgilerin günümüz teknolojisiyle Invictus Enerji tarafından tekrar kullanılması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

200 KİLOMETRELİK BİR ALANDA KEŞFEDİLDİ

Chitando; "Hükümetimiz ile şirket arasında üretimden pay alma anlaşması imzalandı. Gerekli malzemeler ya ithal edilecek ya da bu işi yapan Afrika ülkelerinden getirilecek. Petrol ve doğal gazın bulunduğu alan 200 kilometre genişliğinde. Bu özellik rezervi Afrika'nın en büyük petrol havzası durumuna getiriyor. Açılacak kuyunun derinliği 4 buçuk kilometre olacak" şeklinde konuştu.

Dünyanın en verimli değerli taş madenlerine sahip Zimbabve'de petrol ve doğal gaz ilk defa keşfedilmiş oldu.