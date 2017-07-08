Afrika sıcağı Adana'da karpuzları olumsuz etkiledi

Adana'da karpuz üreticileri, geçen ayın sonunda tüm yurdu etkisi altına alan Afrika sıcakları ve sonrasında esen şiddetli poyraz nedeniyle hasadı gelmiş ürünlerin tarlada sarardığını belirterek, bölgenin afet kapsamına alınmasını istedi.

Yüreğir Ziraat Odası öncülüğünde bir araya gelen ve tarlada kilosu 15 kuruşa dahi alıcı bulamayan karpuz üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'e uğradıkları zararı anlattı.

"BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK"

Ocak ve şubat aylarında don nedeniyle kuruyan karpuz fidelerinin yerine ikinci kez ekim yaptıkları için zararlarının katlandığını anlatan üreticiler, 'büyük bir afet' yaşadıklarını dile getirdi.

KARPUZLAR YANDI

Hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi gördüğü günlerde esen poyrazın, henüz hasat günü gelmemiş karpuzu olgunlaştırdığını, olgunlaşmış karpuzu da sarartıp hasat edilemeyecek duruma getirdiğini belirten üreticiler, Adana'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilerek, yaraların sarılmasını istedi. Toplantıda, poyrazı sigorta kapsamına almayan Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) yönelik tepkiler de dile getirildi.

"ÜRETİCİNİN BORÇLARINI ÖDEME ŞANSI KALMADI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1-2 Temmuz'da esen şiddetli poyrazdan en fazla Yüreğir ve Seyhan bölgesinin etkilendiğini söyledi. Doğan, ekim zamanı don, hasat zamanı poyrazın vurduğu çiftçinin, devletin 'şefkat eline' ihtiyacı olduğunu kaydetti. Çiftçinin asıl ödemelerinin bundan sonra başlayacağını ifade eden Doğan şöyle konuştu:

"Üreticinin borçlarını ödeme şansı kalmadı. Çünkü karpuz afet nedeniyle tarlada kaldı. Zarar görmeyen bölümü de zaten nakliyesini karşılamadığı için alıcı bulamıyor. Herkesin içi yanıyor. Ayrıca, sektörde bir panik başladı. İlaççıda, fidecide, işçide, mazotçuda panik var. Herkes parasını kurtarmanın derdine düşmüş durumda. Karpuzun para etmediğini duyan, henüz vadesi gelmemiş alacağının peşine düşüyor. Sektör tamamen kilitlenmiş durumda"

Oda Başkanı Doğan, çiftçinin tefecinin eline düşmemesi için Ziraat Bankası ve tarım-kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenerek, zararının hiç değilse bir kısmının afet kapsamında karşılanmasını istedi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RAPOR

Üreticileri dinleyen Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de poyrazdan zarar gören ekili alanlarda gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Müdür Tekin, bu konuda bir rapor hazırlayıp, öncelikle borçların ötelenmesi, sonrasında çiftçinin zararının bir bölümünün karşılanması için Bakanlık nezdinde görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Tekin, konuyu TARSİM'le de görüştüklerini, aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan zararın sigorta kapsamına alınması ile ilgili onlara da bir rapor sunacaklarını açıkladı.

400 BİN DÖNÜM ETKİLENDİ

Bu yıl don, aşırı sıcak ve poyraz gibi doğal afetlerin hepsinin üst üste geldiğini belirten Tekin, şöyle devam etti: "80 yıl sonra ilk kez Türkiye'de böyle bir sıcak olmuş. Bütün karpuz, kavun, narenciye hepsi bu iklim şartlarından olumsuz etkilendi. Yaptığımız tespitlere göre Adana'da bu sene içerisinde doğal afetlerden dolayı 400 bin dönüme yakın arazi zarar görmüş durumda. Bu zarar narenciyeden tutun karpuz, kavun, domatese kadar hepsini kapsıyor. Şu anki karpuz üreticisinin zararı da gerçekten çok büyük. Buradaki tek bir çiftçinin zararı belki de küçük bir ilçenin böyle afetlerde yaşadığı zarardan büyük. Biz bunun bilincindeyiz ve gerekli çalışmaları yapacağız"





