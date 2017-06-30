Afrika sıcak hava dalgası Marmaris'tekileri bunalttı

Sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı kentte yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık ise 45 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığının 21 ve nemin yüzde 63 derece olduğu ilçe merkezinde, sokaklar boşaldı.

PLAJLAR, HAVUZLAR VE SU PARKLARI DOLDU

Plajlar, otel havuzları ve su parkları doldu. Kimi turistler, denize çektikleri şezlonglarda serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında dinlendi. İlçe merkezinden Turban Mevkii'ne kadar uzanan plajlarda konumlandırılan su sporları istasyonları heyecan arayanların adresi oldu. Turistler jet-ski, banana, simit ve deniz paraşütü ile hem heyecan yaşadı hem de serinlemenin keyfini çıkardı.



"GÜN BOYU DENİZDEYİZ"

Bolu'dan ailesiyle tatile gelen Mehmet Irkan, "Kavurucu sıcaklardan etkilenmemek için gün boyu denizde veya otelin havuzunda dinleniyoruz" dedi. Manisalı Demir Bilen de "Su parkında serinlemeye çalışıyoruz ama olmuyor" diye konuştu.

METEOROLOJİ UYARDI

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris ve çevresi dün akşamdan itibaren Kuzey Afrika sıcak hava dalgası altına girdi" dedi.

GECE YARISINA KADAR CADDELER RENGARENK

Marmaris'te gündüz plaj, su parkı ve otel havuzlarını dolduran turistler, geceleri ise sokaklara akın ediyor. Sahil şeridindeki Atatürk ve Kordon Caddesi ile Yat Limanı yürüyüş yollarında kalabalıklar oluşuyor. Saman İskelesi'nde ebeveynler kafeteryalarda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, çocuklar parklarda oynuyor.























