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Afrika sıcakları meyve sebzeleri olumsuz etkiledi

Türkiye genelinde etkisi gösteren Kuzey Afrika sıcakları, birçok meyve ve sebzeyi erken hasat ettirdi.

04.07.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Vekili Halil Öztürk de ülke genelinde etkisini arttıran sıcak havanın tarım ürünlerinde önemli zararlara yol açtığını, bunun "doğal afet" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"MEYVE VE SEBZELERİN BİRÇOĞU ETKİLENDİ"

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden üreticilerle temas halinde olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda meyve ve sebzelerin birçoğu etkilenmiş durumda. Karpuz, domates, biber çeşitleri, salatalık bunların tamamı etkilenmiş durumda. Ne kadar ürünümüzün etkilendiğini şu an tam olarak bilemiyoruz ancak Türkiye'nin her yerinden üreticilerinden gelen haberler doğrultusunda sıcak havaların meyve ve sebzeleri etkilediğini biliyoruz."

Afrika sıcakları meyve sebzeleri olumsuz etkiledi

CİDDİ ORANDA YANIK SÖZ KONUSU

Yaşanan olağanüstü durumun sebze ve meyve fiyatlarını arttıracağına işaret eden Öztürk, şunları söyledi: "Sıcaklıktan insanların etkilendiği gibi sebze ve meyveler de etkilendi çünkü açıkta yetişen birçok ürünün yandığını gördük. Karpuzda ciddi oranda yanık söz konusu. Bunun etkisi tüketiciye fiyat olarak yansıyacak."

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