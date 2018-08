Afrika’da safari için en çılgın rotalar

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Afrika'nın dünyanın herhangi bir yerinden daha iyi yaptığı bir şey varsa, sahip olduğu vahşi doğa hayatı olsa gerek. Afrika'nın imzasını taşıyan hayvanları görmek ne derece bir çatlaklıktır, onu da cesaretine sor. Bir aslan ya da goril safarisine gitmek acı verici bir şekilde pahalı olabilir ancak düşük sezonda uygun safari paketlerini yakalarsan ne sen, ne de cebin üzülür.

Bugüne kadar doğayı Şile’nin arka ormanlarında, Belgrad’ın ağaçlarında aradık durduk; kedi, köpeğin ötesine geçemedik. National Geographic’ten fırlamışçasına Afrika’da bir safari mi planlıyorsun? Bazen birisi, senin için bu zor işi yapmana yardımcı olur; mesela ben :)

TURLA GİTMEN LAZIM

Unutulmaz bir Afrika kaçamağı için hangi safari seni cezbediyor? Gergedanların göçü mü, aslanların kralı mı? Afrika’daki safari hayalin için vakit geldiyse pamuk elleri cebe alalım. Kalkıp da tek başına leoparların arasına dal demiyoruz tabii; kampanyalı bir safari tur paketine dâhil ol. Afrika'ya ilk seyahatini planlıyorsan nerede kalacağından, ne zaman gideceğine, neyi paketleneceğine ve daha fazlasına dair çok fazla sorunuz var.

AFRİKA’YA NE ZAMAN SEYAHAT ETMELİYİM?

Genel olarak, güney Afrika'daki iklim, Akdeniz'inkilere benzer ama yağış zamanına denk gelmemeye özen göster. Özellikle Temmuz-Ekim ayları arasında Güney Afrika’daki “yüksek sezon” aylarında safari turuna eşlik edebilirsin.

AFRİKA’DA NE GÖRECEĞİM?

Güney Afrika, Botswana, Namibya, Zimbabve, Malavi ve Zambiya ile safari alanlarını kapsıyor. Botswana'nın Okavango Deltası sulak alanı, İskelet Sahili ve Namib Çölü Namib Çölü, çeşitli habitatlarla kıyı şeridi, Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı, Kalahari Çölü gibi vahşi turizme hizmet eden yerlerde salınacaksın. Yırtıcısından kuşuna, zebrasından antilobuna her an her hayvanla karşılaşabilirsin.

KENDİNİ SİGORTALAT

Evet. Sigortanın, Afrika'ya yapılan seyahatin iptali veya kesinti kapsamı, acil durum tahliye masrafları, sağlık giderleri, ülkeye iade masrafları ve kişisel bagaj, para ve malların zarar / hırsızlığı / kaybı gibi konuları içermesi gerekiyor.

SAFARİ PAKETLERİ NEYİ KAPSIYOR?

Uçak biletlerin, safari aracı ile özel ulaşımın, tüm park giriş ücretlerin, konaklaman veya kamp ücretlerin, tam pansiyon günde üç öğün safarin, aktiviteler ve içme suyun.

DAHİL OLMAYANLAR

Seyahat sigortan, vize- pasaport ücretlerin ve yiyip içeceğin sana ait.

MASAİ MİLLİ PARKI- KENYA

Büyük göç nedeniyle dünyanın 7. harikası olarak da bilinen Masai Mara Game Reserve, her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında milyonlarca antilop ve zebraların Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan, Kenya'daki Masai Mara Game Reserve'e kadar Mara Nehri'ni geçtiğine tanık oldu. Kenya'da nesli tükenmekte olan türler olan beyaz ve siyah gergedanları, nadir Rothschild Zürafaları, aslanları, Waterbucks ve utangaç bir hayvan olan leoparları görme şansın, insan görmenden daha yüksek.

Sıra geldi Zürafa Merkezi'nde nazik zürafa devleriyle yüz yüze gelmeye. Zürafalar küçük atıştırmalıklarla beslenebilir ve hatta büyük mor dilleriyle sana karşılık verebilir.

KRUGER MİLLİ PARKI- GÜNEY AFRİKA

18,989 km2’lik alan genişliği ile büyüklere oynayan Kruger’de eğleneneceğin gibi, korku dolu anların da çok olacak. Kruger milli parkında leoparlardan zürafalara onbinlerce vahşi hayvanın evindesin. Güney Afrika'nın en heyecan verici Afrika safari destinasyonu. Afrika'nın büyük beşini bulmak için keşif yolculuğuna çık : Fil, Aslan, Gergedan, Leopar ve Bufalo. Afrika'da gerçek bir safari üzerinde eşsiz bir yaban hayatı keşfedeceksin.

SERENGETİ MİLLİ PARKI- TANZANYA

Serengeti Milli Parkı, 3 milyondan fazla büyük memelinin bulunduğu dünyanın tartışmasız en iyi yaban hayatı koruma alanı. Burada bulunan diğer yaygın türler arasında su aygırı, zürafa, impala ve diğer antilop türleri, babunlar, maymun ve 500'den fazla kuş türünün bir karışımı var. Onların peşinden giderek aslan, çita ve diğer vahşileri takip edin! Tamam işte al sana doğa, al sana safari…

NGORONGORO KRATERİ KORUMA ALANI- TANZANYA

Ngorongoro Koruma Alanı'nın en belirgin coğrafi özelliği, içinde yer alan sönmüş bir yanardağ olan Ngorongoro Krateri, bir de ilk insanların ayak izlerini görebileceğin Olduvai Gorge. Kraterin içinde 25.000 civarında hayvan yaşıyor. Kraterdeki yaban hayatı içinde bufalo, öküz başlı antilop, devekuşu, gergedan, fil, zebra, Masai aslanı, ceylan, flamingo ve çok sayıda farklı kuş çeşidi yer alıyor. Oldupai Gorge ziyaretinizde yürüyerek safari yapabileceğiniz rotalar da var ancak bunun için uyulması gereken kurallarla alınması gereken önlemlere dikkat etmende yarar var.

ETOSHA MİLLİ PARKI- NAMİBYA

Etosha Ulusal Parkı Afrika'da benzersiz. Parkın ana özelliği, uzaydan görülebilecek kadar büyük bir tuzluk gibi olması. Aynı zamanda Etosha Ulusal Parkı, Namibya ve Güney Afrika'daki en erişilebilir oyun rezervlerinden biri. Etosha Ulusal Parkı'nı ziyaret etmeye karar vermeden önce, birçok karmaşıklığı çözmeli ve planlı hareket etmelisin. Burada hayvanlar diğer parklara göre insan sınırlandırılmasından daha özgürce hareket ediyor. Etosha Ulusal Parkı'nda 340'dan fazla kuş türü sayıldı. Göçmen türler arasında, Avrupalı ​​arı kuşugiller muhtemelen en popüler manzara. Göreceğiniz hayvanların fiziki özellikleri gözlerinizi balon gibi açacak.

CHOBE MİLLİ PARKI- BOTSWANA

Güzel Botswana'nın kuzeyindeki 'Devlerin Ülkesi' Chobe Ulusal Parkı, Afrika'nın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ve 10.000 km2'den fazla zengin ekosistem. Farklı manzaralar ve neredeyse hiç görülmemiş yaban hayatıyla doğal ortam açısından oldukça bonkör. Park ayrıca büyük aslan ve leopar manzaraları sunarken, nehrin inanılmaz bir şekilde bol miktarda suaygırları ve timsahları ile de göz dolduruyor. Evet evet, timsahlarıyla…

