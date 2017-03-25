Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, yılın başından bu yana ülkeye gelen sığınmacı sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayıya göre yüzde 40 artış olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl içinde ülkeye giriş yapan sığınmacıların sayısıysa 180 bin.

AFRİKA DOĞUM ORANINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Uzmanlar, önümüzdeki birkaç on yıl içinde Afrika'dan Avrupa'ya milyonlarca sığınmacı geleceğinden emin görünüyor. Afrikalıları göçe iten faktörler, içeride yaşanan istikrarsızlığın yanında yüksek doğum oranı olarak sıralanıyor. Afrika'nın doğum oranı bakımından dünya birincisi olduğu biliniyor.

ÜLKE YÖNETİMLERİ YASADIŞI GÖÇE HİZMET EDİYOR

20. yüzyılın ikinci yarısında olduğu gibi ekonomik refah oranının düşük olduğu Afrika'nın çeşitli bölgeleri, silahlı çatışmalara sahne oluyor. İnsanların ölmesine karşı fazla duyarlı olmayan elit tabaka, vatandaşlarından kurtulmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Afrika'daki birçok ülkenin yönetimi ise para karşılığında yasadışı göçe ‘hizmet' ediyor.

AFRİKA GÖÇÜNÜN EN BÜYÜK YÜKÜNÜ ÇEKEN ÜLKE İTALYA

Afrika'nın güneyinden kuzey kesimlerine doğru gerçekleşen toplu göç dalgaları sonucunda Mısır ve Libya gibi ülkelerde milyonlarca sığınmacı kalıyor. Afrika'dan gelen göçmenlerin en büyük yükünü çeken AB ülkeyse İtalya.

İtalya yönetimi, AB ülkelerinin arasındaki dayanışmanın yetersizliğinden ve sonucunda ülkelerin arasında eşit olarak dağıtılması gereken göçmenlerin çoğunun ülkede kalmasından yakınarak, Çin ve Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin Afrika'da daha fazla yatırım yapıp, daha büyük istihdam yaratmasını umuyor.

İTALYA'NIN KOMŞULARI RAHATSIZ

İtalya'ya komşu ülkeler ise karşılaşabilecekleri göç dalgasından tedirgin. Geçtiğimiz yıl İtalya'dan girişler için sınır kapılarındaki kontrolü sıkılaştıran Avusturya, AB'de diplomatik skandal yaşanmasına neden olmuştu.