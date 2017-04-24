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Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

23 Nisan için Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, ilk kez karla oynadı.

24.04.2017 - 15:13
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında, Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

KARLA BULUŞTULAR

Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan 19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu.

Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam yapma deneyimi yaşadı.

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

FARKLI BİR DENEYİM YAŞADILAR

Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

"HER ANIMIZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

"Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti." diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

Afrika'dan gelen çocuklar ilk kez karla tanıştı

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