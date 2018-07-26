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Afrikalı 600 göçmen kaçak olarak İspanya’ya girdi

600 Afrikalı göçmenin Fas ile İspanya arasında bulunan 6 metre yüksekliğindeki dikenli tel üzerinden atlayarak Ceuta kentine girdiği bildirildi.

İHA | 26.07.2018 - 22:03..
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İspanya’ya ulaşmaya çalışan 600 mülteci, bu sabah aynı anda hareket ederek iki ülke arasında bulunan çit duvarları geçmeyi başardı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fas tarafından Ceuta’ya geçmek için aradaki bariyerlerden atlayan göçmenler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.

Afrikalı 600 göçmen kaçak olarak İspanya’ya girdi

TELLERİN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Çatışmalarda 22 güvenlik görevlisi ve çok sayıda göçmen yaralandı.

Avrupa’da insani şartlarda yaşamayı hayal eden göçmenler, dikenli telleri keserek ya da üzerinden atlamayı deneyerek Fas’tan İspanya topraklarına geçmeye çalışıyor.

Avrupa Birliği ise, göçmen sorununu Fas’la kaçakların geri alınması konusunda anlaşma imzalayarak çözmeyi planlıyor.

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