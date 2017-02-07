Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden uyuşturucu çıktı

1 Türkiye'ye gelen turistlerin harcamaları TÜİK verilerine göre; 2016 yılında Türkiye'ye gelen turistler en çok yeme içme konusunda para harcadı.

2 Rüzgar Çetin bu kez hakim karşısına kavgadan çıktı Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia edildi.

3 İdlib'de hava saldırıları: 21 ölü Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi.

4 Esad'a hiç pişman oldunuz mu sorusu Suriye Devlet Başkanı Esad "Her hata bir pişmanlık olabilir, her birey için, her insan için" dedi.

5 Bahçeli: Bidon kafalı diyenlere karşı 'evet' MHP Genel Başkanı Bahçeli, "millete 'bidon kafalı, makarnacı' diye hakaret edenleri sandığa gömmek için 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

6 Fox News sunucusu O'Reilly Putin'den özür dilemeyecek Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sözleri nedeniyle özür beklediği Fox News programcısı Bill O'Reilly bu çağrıyı geri çevirdi.