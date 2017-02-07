Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı uygulamalarda Güney Afrika uyruklu 55 yaşındaki G.G.M.’yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği G.G.M.’nin üzerinde yaptığı aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler G.G.M.’yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
100 ADET KAPSÜLÜ YUTTU
Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Güney Afrika uyruklu kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 1 kilo 300 gram 100 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı.