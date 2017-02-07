taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.092
USD
3,7067
EURO
3,9535
ALTIN
146,49
PETR
55,5900

Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanında yakalanan Güney Afrikalı kaçakçının sindirim sisteminden 1 kilo 300 gram kokain çıktı.

07.02.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

123

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı uygulamalarda Güney Afrika uyruklu 55 yaşındaki G.G.M.’yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği G.G.M.’nin üzerinde yaptığı aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler G.G.M.’yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

100 ADET KAPSÜLÜ YUTTU

Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Güney Afrika uyruklu kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 1 kilo 300 gram 100 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

74
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

95
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

25
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

17
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

33
Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM