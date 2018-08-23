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Afrikalı öğrenciler bayram mangalında bir araya geldi

Afrika Kalkınma ve İşbirliği Derneği, Bayram Mangalı Buluşması etkinliği düzenledi.

İHA | 23.08.2018 - 07:57..
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Türkiye’de eğitim gören ve çalışan farklı milletlerden 300 kadar Afrikalı bir araya geldi. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, bayram mangalı etrafında buluştular.

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Afrika’daki 45 ülkeden gelen 300 kişinin bayramlaşabilmesi için program tertiplendi.

Memleketlerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirten Afrikalı Müslümanlar, AKİD’in düzenlediği bu buluşma ile bir nebze olsun ev özlemini giderdiklerini, etkinlik vesilesiyle soydaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk-Afrika birlik beraberlik çalışmasının sergilendiği ifade edildi. Yapılan etkinlikte spor aktiviteleri de yapılşdı. Türkçe öğrenmiş Afrikalı isimlerin Türkiye’deki sistemleri de öğrendikleri belirtildi.

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