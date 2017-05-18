Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

Ruanda'nın başkenti Kigali, Afrika Kıtası'ndaki diğer ülkelere kıyasla güvenli, huzurlu ve temiz oluşuyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

1,3 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Ülkenin tam merkezinde dört tepe arasındaki vadi içinde inşa edilmiş Kigali 1,3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

ŞEHİR GELİŞTİ

Ruanda'nın ekonomi, kültür ve ulaşım yönünden merkezi sayılan şehir, son yıllarda gözle görülür bir gelişme kaydetti.

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR KARŞILANABİLİYOR

Ruandalılar, günlük ihtiyaçlarını alışveriş merkezleri ve büyük marketlerden karşılıyorlar.