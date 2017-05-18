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Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

Afrika Kıtası'nda bulunan Kigali, zaman içerisinde gelişen şehirlerden bir tanesi olarak göze çarpıyor.

18.05.2017 - 11:31
  1. Haberler
  2. Seyahat

Ruanda'nın başkenti Kigali, Afrika Kıtası'ndaki diğer ülkelere kıyasla güvenli, huzurlu ve temiz oluşuyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

1,3 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Ülkenin tam merkezinde dört tepe arasındaki vadi içinde inşa edilmiş Kigali 1,3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

ŞEHİR GELİŞTİ

Ruanda'nın ekonomi, kültür ve ulaşım yönünden merkezi sayılan şehir, son yıllarda gözle görülür bir gelişme kaydetti.

Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR KARŞILANABİLİYOR

Ruandalılar, günlük ihtiyaçlarını alışveriş merkezleri ve büyük marketlerden karşılıyorlar.

Afrika'nın huzur ve güven şehri Kigali

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