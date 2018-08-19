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Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da

Başkent Addis Ababa'da açılan tesis, yıllık 185 gigavatsaat elektrik üreterek, başkentin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak.

AA | 19.08.2018 - 22:57..
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Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında olduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla açıldı.

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da

3 MİLYONDAN FAZLA İNSAN FAYDALANACAK

Günlük bin 400 ton atığı yakacak olan tesisin ürettiği yıllık 185 gigavatsaat elektrikten 3 milyondan fazla insanın faydalanması bekleniyor.

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da

YÜZLERCE KİŞİYE İŞ İMKANI

Yarım asırdır başkentin çöplerinin toplandığı ve 36 futbol sahası büyüklüğündeki Koshe çöp alanındaki atıkları kullanacak olan kompleks, yüzlerce kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da

KOSHE FACİASINDA 114 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çöp atıklarını toplayarak geçimini sağlayan insanların yaşadığı Koshe alanında geçen yıl toprak kaymasında 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 100 milyon dolar maliyetli tesis, yakılan atıkların küllerini tuğlalara çevirecek, ayrıca temiz su üretimi de yapacak.

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da

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