taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5361
EURO
3,7229
ALTIN
130,88
PETR
56,7300

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Kanada’da her yıl düzenlenen Kutup Ayısı Dalışı organizasyonunda yüzlerce kişi, Ontario Gölü’nün sıfırın altında 5 derecelik suyuna daldı.

AA | 02.01.2017 - 02:56
  1. Haberler
  2. Dünya

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Oakville kenti sahilindeki Coronation Park’ta toplanan yaklaşık 3 bin kişiden 800’ü gruplar halinde göle girdi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Oakville'de göle dalacaklara sıcak çikolata ve kahve ikram edildi. İzleyicilere satılan sandviç ve içeceklerden elde edilecek gelir ise organizasyonun bağış kutusuna atıldı.

Farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlenen organizasyonda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

"SU İÇİN SU"

Kutup Ayısı Dalışı’nı 32 yıl önce başlatan Trent ve Todd Courage kardeşler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, bu yılki organizasyonda 150 bin dolar bağış toplamayı hedeflediklerini söylediler.

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Bağışların, World Vision Vakfı aracılığıyla Rwanda, Mali, Uganda ve Tanzanya’nın köylerine içme suyu kuyuları açılması için kullanılacağını anlatan Courage kardeşler, "Bugün buraya gelen 800 kişi, daldıkları bu dondurucu sudan, dünyanın bir başka yerindeki insanlara temiz içme suyu çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

SON 20 YILDA 1,5 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Son 20 yılda toplanan bağış miktarının, bu yılki de dahil olmak üzere, 1,5 milyon dolara ulaştığını bildiren Courage kardeşler, sloganlarının "su için su" olduğunu belirtti.

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Anne Gaye Courage da çocuklarına hem eğlenecekleri hem de faydalı olacakları bir iş yapmalarını tavsiye ettiğini, Polar Bear Dip fikrinin de böyle doğduğunu dile getirdi.

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

28
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

104
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

5
3 ilde okullara kar tatili

3 ilde okullara kar tatili

0
Lübnanlı heyet İstanbul'a geldi

Lübnanlı heyet İstanbul'a geldi

1
Alkollü sürücü önce araçlara ardından direğe çarptı

Alkollü sürücü önce araçlara ardından direğe çarptı

2
Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM