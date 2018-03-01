Afrin destanı yerli silahlarla yazılıyor

Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

Kararlılıkla sürdürülen harekatta kullanılan silah, mühimmat ile araçların büyük çoğunluğunun yerli üretim olması da dikkat çekiyor.

YERLİ SİLAHLAR TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla silahlı ve silahsız İHA’lar, 2015’ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor. Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA’lar, yüzde 96 oranında yerlilik oranıyla üretiliyor.

SİLAHLI İHA'LAR TERÖRİST AVLIYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA’lar tarafından imha ediliyor.

İHA’lar, Afrin’in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Güvenlik güçlerince ayrıca gece görüşlü hava araçları “Serçe” ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

ATAKLAR TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli silahlarından birini oluşturuyor. Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor.

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılıyor.

SINIRIN FIRTINA BEKÇİLERİ

Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına obüsü, 40 kilometre menziliyle dikkat çekiyor. Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bu toplar, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip bulunuyor.

Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı 3 atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik Fırtına obüsüne 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Saatte 65 kilometre hıza sahip obüs, yüzde 60 meyile tırmanabiliyor, 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor, 1,5 metre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor. Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor.

ÇOK NAMLULU ROKET ATAR SİSTEMİ

Fırtına obüsünün namlusu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), atış kontrol sistemleri ASELSAN, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yerli sanayiden tedarik ediliyor.

Obüs, Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında üretiliyor. Yine Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan çok namlulu roketatar silah sistemi T-122 ÇNRA, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip olan milli silah T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ

Muharebe ortamında, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet eden Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Zeytin Dalı Harekatı’na katılan komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor. Milli imkanlarla üretilen ve farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76’da seri üretim başladı.

Bu kapsamda 5 bine yakın tüfek teslim edildi. 2026 yılına kadar toplam 250 bin MPT-76’nın alımı planlanıyor. MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 ise her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla tasarlandı.

KESKİN NİŞANCILARA MİLLİ SİLAH

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor.

Harekata katılan keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar arasında Türkiye’nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 de yer alıyor. Keskin nişancılar, Bora-12 ile hedefi 12’den vuruyor. Milli keskin nişancı tüfeği, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 7.62 milimetre kalibreli tüfeğin etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

YERLİ ZIRHLI ARAÇLAR

Güvenlik güçlerince, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar da harekatta kullanılıyor. Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı “Kirpi”, Afrin’de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor. Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli imkanlarla üretilen 4×4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın da yer alıyor.

Özgün tasarım Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor. Kullanım amacına bağlı olarak 11 kişiye kadar personel taşıyabilen araç, 14 ton muharebe ağırlığına sahip bulunuyor. Araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük taşıyabilen Ejder Yalçın, 120 kilometreye ulaşabiliyor.

AFRİN'E ÖZEL İNSANSIZ KEPÇE: TOSUN

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başladı. Güvenlik güçleri tarafından bu kapsamda yerli üretim uzaktan kumandalı iş makinesi TOSUN etkin olarak kullanılıyor.

Sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer alıyor. Araç, yüksek mayın korumasına sahip ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebiliyor.

HAREKATA MİLLİ MÜHİMMAT DAMGASI

Zeytin Dalı Harekatı’nda hedefler, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmatla imha ediliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TSK ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK markasıyla halen bini aşkın çeşit savunma sanayisi ürünü üretiliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Harekatta yüzde 70-75 milli ve yerli mühimmat kullanıldı.” ifadesindeki kullanım oranının büyük bir kısmı MKEK üretimi mühimmatlar oluşturuyor.