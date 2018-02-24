Afrin gazisi: Çok gururluyum

Afrin'de 10 Şubat'ta teröristlerce düzenlenen, 9 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Serhat Solmaz, Bitlis'teki baba evine geldi.

Afrin gazisi Solmaz, yaptığı açıklamada, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığını belirtti.

"SEVE SEVE DÜŞÜNMEDEN YİNE GİDERİM"

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında oradaki köyleri terörden temizlerken 10 Şubat'ta bölgede kendisinin de içinde yer aldığı birliğin saldırıya uğradığını anımsatan ve Afrin'in her türlü terörden temizlenmesi için kararlı olduklarını ve bu yola baş koyduklarını dile getiren Solmaz, "Hiç şikayetçi değilim, çok gururluyum. Seve seve yine oraya hiç düşünmeden giderim. Birçok yerimde yara var. Yaralarım iyileşir de vatansız ve milletsiz asla olmaz. Allah kimseyi vatansız milletsiz bırakmasın." dedi.