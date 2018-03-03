Afrin gazisi Doğan evine getirildi

Afrin'de yaralandıktan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Doğan, tedavisinin ardından evine getirildi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ayağının iyileşmesinin ardından yeniden görevine, arkadaşlarının yanına dönerek operasyona katılacağını belirten Doğan, "Türk halkı bizlerden dualarını eksik etmesin. Vatan sağ olsun." dedi.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Baba Cahit Doğan da vatana böyle bir evlat yetiştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sert de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Doğan'a çiçek takdim etti.