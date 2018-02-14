Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

TSK’nın, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Serkan Özen, memleketi Tokat'ın Zile ilçesindeki evine getirildi.

Yaralı Uzman Çavuş Özen'i, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Öcal ve Zile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Güney Doğu Gazisi Himmet Atakol ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Tezcan'a teşekkür eden Uzman Çavuş Özen, amacının bir an önce ayağa kalkıp Afrin'de vatan savunması yapan silah arkadaşlarının yanına gitmek olduğunu söyledi.

Uzman Çavuş Serkan Özen'le bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Tezcan, ''Vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin'de vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birlikte Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadete mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum.'' dedi.