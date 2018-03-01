Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

Tatvan Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere yazdıkları mektupları, Afrin’e uğurlanan Kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan’a teslim ettiler.
DUALARLA UĞURLANDI
Törene katılan annesi, babası ve eşi başta olmak üzere Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve diğer katılımcılarla tek tek vedalaşan Uzman Çavuş Osman Fidan, Afrin’deki birliğine katılmak üzere dua ve selamlarla ilçeden uğurlandı.