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Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Bitlis’in Tatvan 10. Komando Tugayı emrinde görevli Konyalı Uzman Çavuş Osman Fidan, tedavisinin ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı.

İHA | 01.03.2018 - 10:05..
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Tatvan Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere yazdıkları mektupları, Afrin’e uğurlanan Kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan’a teslim ettiler.

DUALARLA UĞURLANDI

Törene katılan annesi, babası ve eşi başta olmak üzere Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve diğer katılımcılarla tek tek vedalaşan Uzman Çavuş Osman Fidan, Afrin’deki birliğine katılmak üzere dua ve selamlarla ilçeden uğurlandı.

Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

Afrin gazisi yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı

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