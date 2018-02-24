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Afrin gazisine ev sözü

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Halil Culu’yu ziyaret etti. Tollu, ziyaretinde ev sözü verdi.

İHA | 24.02.2018 - 16:31..
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Afrin gazisine ev sözü

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kaymakam Avni Kula, Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Savaş Cingöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile birlikte Afrin gazisi Culu’yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ONLARIN HAKKI MADDİ HİÇBİR DEĞERLE ÖDENMEZ"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tollu, şehit ve gaziler sayesinde bugün bu ülkede özgür bir şekilde yaşadıklarının altını çizerek, "Bizlere de onlara hizmetkar olmak düşüyor. Onlar emredecek bizler de yerine getireceğiz. Erdemli Belediyesi her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetindedir. Onların hakkı maddi hiçbir değerle ödenmez. Çünkü onlar bu memleketin gerçek sahipleridir.” dedi.

Afrin gazisine ev sözü

Şehit ve gazilerin hayatına ve yaşadıkları dönemlere bakıldığında onların bu vatan için özel olarak gönderildiğini düşündüğünü söyleyen Tollu, bu milletin çok bedel ödediğine vurgu yaparak, ilçede bulunan hayırsever ve iş adamlarıyla birlikte Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan ve gazilik mertebesine erişen Halil Culu’ya bir ev armağan etmek için girişim başlattıklarını vurguladı.

"EV ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

Tollu, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onların sayesinde bugün buralardayız. Biz de onlara layık olabilmek için küçük bir şey yapmak istiyoruz ve bir ev armağan etmek istiyoruz. Erdemli’nin kadirşinas iş adamları ve hayırsever insanlarıyla birlikte gazimize bir nebze diyet borcumuzu ödemek adına her türlü hizmet taleplerinizi yerine getireceğimiz gibi hayırsever iş adamlarımızla birlikte bir de ev armağan etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Afrin gazisine ev sözü

"BEN EVLATLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

2 oğlu gazi olan anne Fatma Culu da, "Benim 3 çocuğum var biri kız ikisi erkek. Vatanımız sağ olsun. Ben çocuklarımı çok zor şartlarda büyüttüm. Çocuklarımı çok küçük yaştan itibaren yalnız başıma yevmiye ile domates seralarında çalışarak büyüttüm. İkisini de vatan için askere gönderdim ve ikisi de vatan için gazi oldu. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Şimdi iki gazimizin arasında duruyorum. Bu benim için en büyük mutluluktur." dedi.

Afrin gazisine ev sözü

Afrin gazisi Halil Culu ve Hatay gazisi Talip Culu

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