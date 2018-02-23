Afrin gazisini, öğretmenleri ziyaret etti

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Dünyanın en sinirli kedisi Shamo

Kedi Shamo, bir yıl Tokyo'da barınakta kaldı. Özelliği ise hep öfkeli bakıyor olması. Sebebi barınak zamanlarından mı kaynaklı yoksa doğuştan mı sinirli bilinmez. Belki de sadece sevgiye ihtiyacı var.