Afrin gazisini, öğretmenleri ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik terör örgütlerini temizlemek için düzenlediği operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Arık, eski öğretmenlerinin kendisini ziyarete geldiğini görünce mutlu oldu.
MORAL ZİYARETİ
Ormanlı Ortaokulu Müdürü Okan Çamdal ve okulun öğretmenleri Afrin’de yaralanan Gazi Serkan Arık’a geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gazi Serkan Arık ise eski öğretmeni Ormanlı Ortaokulu Müdürü Okan Çamdal ve öğretmenlere teşekkür etti.