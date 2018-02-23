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Afrin gazisini, öğretmenleri ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ormanlı Ortaokulu öğretmenleri eski öğrencileri olan Afrin Gazisi Serkan Arık’ı evinde ziyaret etti.

İHA | 23.02.2018 - 16:38..
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik terör örgütlerini temizlemek için düzenlediği operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Arık, eski öğretmenlerinin kendisini ziyarete geldiğini görünce mutlu oldu.

MORAL ZİYARETİ

Ormanlı Ortaokulu Müdürü Okan Çamdal ve okulun öğretmenleri Afrin’de yaralanan Gazi Serkan Arık’a geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Afrin gazisini, öğretmenleri ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gazi Serkan Arık ise eski öğretmeni Ormanlı Ortaokulu Müdürü Okan Çamdal ve öğretmenlere teşekkür etti.

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