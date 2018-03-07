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Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Özdemir, taburcu oldu. Gazi Özdemir'in annesi, "3 oğlum var. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım" dedi.

AA | 07.03.2018 - 04:10..
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Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

TSK'nın sınırlarımızı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Özdemir, "İyileşip hemen arkadaşlarımın yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

"KİMSE MERAK ETMESİN"

Harekatının ilk gününden beri bölgede olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştui:

"Harekat çok güzel gidiyor, kimse merak etmesin. Allah'ın izniyle kazanacağız. Parmağım kırık, fazla bir şeyim yok, o kadar. İyileşip hemen arkadaşlarımın yanına gideceğim. Harekat devam ediyor, iyileştiğim gün yanlarına gideceğim. Herkes bilsin bir problem yok. Ben de iyiyim Allah'a şükür."

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim VİDEO

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim


GAZİ ANNESİ: "BEN DE YEMEK YAPMAK İÇİN GİDERİM"

Anne Zeynep Özdemir de vatan için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 oğlum var, en küçüğü asker. Yaralandı, geldi. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım. Hatta kendim de yemek yapmak için giderim. Allah izin verirse hep birlikte destek olacağız."

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim


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