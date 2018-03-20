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Afrin halkı yakaladıkları teröristleri teslim etti

Afrin bölgesinde yaşayan sivil halk, yakaladığı 3 YPG'li teröristi, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti.

AA | 20.03.2018 - 10:01..
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Afrin halkı yakaladıkları teröristleri teslim etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor.

SİVİLLER YAKALADI

Yakaladıkları 3 YPG'li teröristi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim eden Afrinliler, Mehmetçik ile ele ele vererek kentin huzur ve güven ortamına kavuşturulmasına katkı sağlıyor.

Afrin halkı yakaladıkları teröristleri teslim etti

Afrin halkı yakaladıkları teröristleri teslim etti

Afrin halkı yakaladıkları teröristleri teslim etti

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