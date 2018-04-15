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Afrin halkının Mehmetçik sevgisi

Türkiye hem insanı ihtiyaçlar hem de sağlık alanında Suriyelilere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 10:35..
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Afrin halkının Mehmetçik sevgisi

Afrin'de Mehmetçik, halkın güvenliğini sağlayıp mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürürken, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgedeki hastanelerin faaliyette olmaması nedeniyle birkaç noktada klinik açan Mehmetçik, ağır ve kronik hastaları ambulanslarla Türkiye'ye sevk ederken, diğer hastaları da muayene edip ilaç tedavisi uyguluyor.

Afrin halkının Mehmetçik sevgisi

Mehmetçik ekmeğini Afrinlilerle paylaşıyor VİDEO

AFRİNLİLER MEMNUN

Bu durum terör örgütüne destek veren birçok AB ülkesini rahatsız etse de Afrin halkı Türk askerinin bölgeden gitmesini istemiyor. Kaynak Ensonhaber.com

Sürekli bölgedeki askerlerle fotoğraf çekilip, ilgi gösteriyorlar.

Afrin'de terörün izleri siliniyor VİDEO

Afrin halkının Mehmetçik sevgisi

Afrin halkının Mehmetçik sevgisi

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