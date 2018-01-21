Afrin harekatı Ukrayna basınında

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik “Zeytin dalı” adı verilen harekatı Ukrayna’da da yankı buldu. Ukrayna’da önde gelen bazı medya kuruluşları haberi şu başlıklarla duyurdu:

112.UA

“Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenliyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli, Türkiye’nin “başka çaresi kalmadığını” ve Suriye’nin kuzeyini “terör gruplarından temizlemek zorunda olduğunu” açıkladı.”

RBC UKRAİNE

“Türkiye, Suriye’de Kürtlere karşı operasyon başlattı. Bakan Canikli, Türkiye’nin Suriye’deki harekatı hakkında Rusya ile müzakerede bulunduğunu söyledi. TSK, Suriye’nin kuzeyinde Kürt milislerin bulunduğu hedefleri vurdu.”

SEGODNYA

“Türkiye, Suriye Kürtlerini havadan vurdu. Saldırıda altı sivil öldü, 13 sivil yaralandı. (Haberde kaynak olarak Reuters gösterildi.)”

UKRAİNSKİ NOVİNİ

“Türkiye, Suriye’deki Kürtleri vurdu ve birliklerini sınıra çekiyor. Harekatın, Türkiye’nin güneyinde “terör koridoru” oluşturulmasının önüne geçilmek için yapıldığı bildirildi.”

UNİAN

“Zeytin dalı” operasyonu: Türkiye, Suriye’deki Kürt noktalarını havadan vurdu. Suriye hükümeti, Türk uçaklarını vurma tehdidinde bulundu.

UKRİNFORM

Türk jetleri Afrin’deki Kürt hedeflerini vurdu. Afrin’deki sivil halk, teröristlerin kontrolündeki bölgeyi terk ederek Halep’e gidiyor.