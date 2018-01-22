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Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar yerli mühimmatta başı çekiyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:18..
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Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Başbakan Binali Yıldırım, dün medya temsilcileriyle bir araya gelerek Afrin'i YPG'li teröristlerden arındırmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri açıklarken, harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanıldığını söyledi.

"MİLLİ İHA'LARIMIZ GÖREV BAŞINDA"

Bu mühimmatların en önemlileri ise yerli silahlı İHA'lar... Selçuk Bayraktar da Afrin harekatında kullanılan İHA'ların kumanda merkezinden fotoğraf paylaştı:

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

"İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız."

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

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