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Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Suriyeli muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin bölgesine gerçekleştireceği harekat için elleri tetikte hazırda bekliyor.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 16:16..
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Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Afrin’deki terör örgütünün cephe hatlarına bakan gözlem noktalarında nöbet tutan muhalif savaşçıları, TSK'nın Afrin harekatı için hazırda bekliyor.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte GALERİ

CEPHEDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Türkiye’nin Afrin’deki terör yuvalarına karşı başlatacağı askeri harekat öncesinde hazırlıklarını tamamlayan muhalifler, cephe hatlarındaki tüm hazırlıkları üst seviyeye çıkarttı. Nöbet ve gözlem aralıklarını sıklaştıran muhalif gruplar elleri tetikte hazırda bekliyor.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Muhalifler, Afrin’deki teröristlerin hareketlerini gözleyerek zaman zaman uyarı ateşi açıyor. Askeri muhalif gruplar, PYD/PKK'nın mevzilerine top ve roket atışları yaparak teröristlerin hareket alanını daraltmaya faaliyetleri yapıyor.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

KRİTİK BÖLGE MUHALİFLERDE

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Doğusunda Arap çoğunluğun yaşadığı ancak terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve muhaliflerin kontrolündeki Azez yer alıyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esed rejim güçlerine bitişik durumda.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

TSK'NIN AFRİN HAREKATI

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık 2,5 yılda Hatay ve Kilis'teki sınır karakollarına yönelik saldırılarda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bu olaylara ilave olarak Afrin, teröristlerin Türkiye'ye sızma üssü olarak kullanılıyor.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'taki açıklamasında, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekat her an başlayabilir." demişti.

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