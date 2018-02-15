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Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

ABD'nin sivil bahanesi altında endişelendiği YPG, yine ABD'nin FETÖ'ye yakın kongre üyeleri tarafından korunup kollanıyor.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:11..
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Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü ve terörü bitirme mottosunu taşıyan Zeytin Dalı Harekatı ülkemiz için bir gurur kaynağı haline geldiği gibi, dünya devletleri için de bir o kadar endişeye sebep oluyor.

YPG'nin bölgedeki bir numaralı partneri olan ABD PYD/PKK unsurlarının vurulmaması için Türkiye'ye Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u gönderiyor. Bu ziyaret öncesinde gerçekleşen gelişmeler de ABD/PYD-PKK ittifakının ne kadar kirli olduğunu gözler önüne seriyor.

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

TİLLERSON'A AFRİN MEKTUBU

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesinde dün, makamına sekiz temsilciler meclisi üyesinin imzasını taşıyan bir mektup ulaştı. Mektupta, Türkiye'nin Afrin'de uyguladığı "şiddet" politikasına değinilirken, sivil ölümleri ve DEAŞ karşısında yürütülen operasyona verilen hasara da dikkat çekildi.

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

Türkiye için buraya kadar hiç bir problem bulunmuyor. Zira Zeytin Dalı'nın başladığı günden bu yana Türk medyası ve yetkili merciler PYD/PKK ve yanlılarını kara propagandalarını aklamaya, yanlışları gözler önüne sermek için kanıtlarla belgeler sunuyor. Ancak burada bulunan asıl mesele, mektuba imzasını atan sekiz temsilciden üçü...

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

YALAN BEYANATLAR

Yazılan Mektupta YPG'li teröristlerin uyguladığı tüm hainlikleri TSK ve ÖSo yapıyormuş gibi gösteren temsilciler, çocuk ve sivillerin öldürüldüğü, 5 bin kişinin de TSK tarafından yer değiştirmeye zorlandığı belirtiliyor.

Her açıklamanın sonunda yer alan "Türkiye'yi anlıyoruz" ibaresi "ama" ile verilirken, devamında da yine Uluslararası kuruluşlara ve ABD'ye, bölgeye müdahale edilmesi yönünde çağrıda bulunuluyor.

FETÖ'CÜ TEMSİLCİLER İŞ BAŞINDA

Uluslararası basın ve yine uluslararası olan STK'lar, Harekatı karalamak için ilk günden bu yana kesintisiz yalan haber pompalıyor. Bunlara ilave olarak da dün itibariyle FETÖ'de resmen elini atmış oldu. Mektuba imzasını atan Jared Polis, Bred Sherman ve Adam B. Schiff'in FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin FETÖ'yü iade talebine karşı olumsuz referans veren Jared Polis, Obama döneminde Başkan Yardımcısı John Kerry'ye FETÖ lideri Gülen'in iade edilmemesi yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. Bununla birlikte Brad Sherman'ın da FETÖ okullarının kapatılmaması yönünde çağrıları bulunurken, ABD hükümetine brifingler verdiği ortaya çıktı. Bir diğer FETÖ'cü olan B. Schiff'in de Gülen'in iadesi konusunda aksi yönde girişimleri olduğu ortaya çıktı.

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

AFRİN'DE KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana sistemli ve en güvenli şekilde ilerletiliyor. Bu Harekat kapsamında sivillere zarar konusunda yüksek hassasiyetle davranan TSK ve ÖSO birlikleri tamamen PYD/PKK unsurları ile savaşmayı kendine hedef edindi. Tüm bu hassasiyete rağmen çarpıtılmaya çalışılan operasyon için uluslararası medyada eski ve farklı coğrafyalardan  fotoğraflar yeni ve Afrin'miş gibi gösterilerek pohpohlanmaya, çalışılıyor.

Afrin için kaygılanan ABD'li kongre üyeleri FETÖ'cü çıktı

Bunun en yeni örneklerinden biri de dün Brüksel'de gerçekleştirilmişti. PYD lideri Salih Müslim'e kucak açan Avrupalı basın mensupları, Müslim'in terör propagandası yapmasına olanak sağlamış, orada da gösterilen fotoğrafların da Afrin'de çekilmediği anlaşılmıştı.

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