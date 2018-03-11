taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

TSK'nın ÖSO ile birlikte organize olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Afrin merkez için yürütülen operasyonda merkeze hakim tepeler ele geçirildi. Artık sadece emir bekleniyor.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Afrin için sadece gir emri bekleniyor

TSK'nın Afrin'de terörü bitirme misyonu ile başlattığı operasyonun 51. gününe girildi. Bölgede yürütülen sistemli harekat artık son aşamasına geldi.

Dün itibarıyla Afrin'e hakim tepeleri kuşatan TSK ve ÖSO, merkeze yönelik gerçekleştirilecek "meskun mahal" operasyonu için artık sadece karargâhtan gelecek olan "gir" emrini bekliyor.

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

Afrin'in şehir merkezi gözüktü ViDEO

TSK AFRİN KAPILARINDA

Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta olan tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO mensupları merkeze merkezden yalnızca birkaç kilometre mesafe uzaklıkta bulunuyor.

Bölgeyi ele geçirmenin sevincini yaşayan ÖSO birlikleri Afrin'e karşı poz veriyorlar. Afrin'e karşı "görüyorsunuz" pozu veren ÖSO,  artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğu mesajını veriyor.

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı VİDEO

Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin’i de terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyeceklerini ifade etti.

Bu arada Afrin kuşatmasına destek olmak için ÖSO birlikleri yapılanmasını sürdürüyor. Hamza Tugaylarından bir bölük, Afrin'de kuşatmaya destek olmak için birliklerinden ayrılarak yola koyuldu.

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

SÖZDE KOMUTA KADEMESİ KAÇIYOR

6 ayda alınamaz denilen yerleri yalnızca birkaç saatte alan TSK ve ÖSO mensuplarının bu kadar hızlı hareket etmesi ve başarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen bu operasyon, teröristleri dumur etti.

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

2 aydan kısa süre içinde Afrin merkezine ulaşan birliklerin terörü bitirme durumuna gelmesi, PKK/PYD/YPG'nin de komuta kademesini korkuya sevk etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu. Bölgeye Kandil'den gelen çok sayıda elebaşı da ilçeden ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Silah bırakan FARC seçim için hazırlanıyor
Kolombiya’da halk, 2022 yılına kadar görev yapacak Senato ve Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor. Eskit erör örgütü FARC silah bırakışının ardından ilk seçimine giriyor.
ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı
TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.
TSK Afrin'de mazlumun umudu olmaya devam ediyor
TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği operasyon, mazlum sivillere de umut ışığı oluyor. Yokluk içerisinde teröristlerin zulüm kıskacında bulunan siviller, TSK'nın gelişiyle rahata kavuştu...
Trump, Gaziler Günü’nde ’askeri gövde gösterisi’ yapacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'dan Gaziler Günü için başkent Washington'da ordunun silahlarının sergilendiği bir gövde gösterisi isteği resmen kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

49
Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

47
CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar

86
Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

52
Nur Subaşı hayatını kaybetti

Nur Subaşı hayatını kaybetti

30
Afrin için sadece gir emri bekleniyor

Afrin için sadece gir emri bekleniyor

40
Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM