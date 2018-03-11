Afrin için sadece gir emri bekleniyor

TSK'nın Afrin'de terörü bitirme misyonu ile başlattığı operasyonun 51. gününe girildi. Bölgede yürütülen sistemli harekat artık son aşamasına geldi.

Dün itibarıyla Afrin'e hakim tepeleri kuşatan TSK ve ÖSO, merkeze yönelik gerçekleştirilecek "meskun mahal" operasyonu için artık sadece karargâhtan gelecek olan "gir" emrini bekliyor.

Afrin'in şehir merkezi gözüktü ViDEO

TSK AFRİN KAPILARINDA

Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta olan tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO mensupları merkeze merkezden yalnızca birkaç kilometre mesafe uzaklıkta bulunuyor.

Bölgeyi ele geçirmenin sevincini yaşayan ÖSO birlikleri Afrin'e karşı poz veriyorlar. Afrin'e karşı "görüyorsunuz" pozu veren ÖSO, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğu mesajını veriyor.

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı VİDEO

Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin’i de terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyeceklerini ifade etti.

Bu arada Afrin kuşatmasına destek olmak için ÖSO birlikleri yapılanmasını sürdürüyor. Hamza Tugaylarından bir bölük, Afrin'de kuşatmaya destek olmak için birliklerinden ayrılarak yola koyuldu.

SÖZDE KOMUTA KADEMESİ KAÇIYOR

6 ayda alınamaz denilen yerleri yalnızca birkaç saatte alan TSK ve ÖSO mensuplarının bu kadar hızlı hareket etmesi ve başarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen bu operasyon, teröristleri dumur etti.

2 aydan kısa süre içinde Afrin merkezine ulaşan birliklerin terörü bitirme durumuna gelmesi, PKK/PYD/YPG'nin de komuta kademesini korkuya sevk etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu. Bölgeye Kandil'den gelen çok sayıda elebaşı da ilçeden ayrıldı.