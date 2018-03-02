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Afrin kahramanı "şehit olmadan dönmem" demişti

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in memleketi Van'a şehit ateşi düştü.

DHA | 02.03.2018 - 01:26..
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Afrin kahramanı

Terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şehit haberi Van'daki ailesine ulaştı.

Afrin kahramanı

BABASINA "ANCAK ŞEHİT OLUNCA DÖNERİM" DEDİ

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını söyledi.

Van'a şehit ateşi düştü VİDEO


Afrin kahramanı


EVLİLİK PLANLARI YAPIYORDU

Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

Afrin kahramanı

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