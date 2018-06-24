Afrin kahramanları oy kullandı

1 Kansızlık kanser belirtisi mi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Karaca, kansızlık ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

2 Düğün güzelliği için son dakika ipuçları İşte İngiliz Kraliyet ailesinin beslenme uzmanı Gabriela Peacock’tan düğün hazırlığı konusunda ipuçları.

3 Bu yaz bisiklete binmek için 8 sağlıklı neden Televizyon karşısından kalkarak pedal çevirmeye başlamak için çok nedeniniz var.

4 Sınav öncesi beslenme tavsiyeleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz, sınava girecek öğrencilere başta ceviz, fındık ve badem gibi kabuklu kuruyemişleri tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

5 Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi Muhalif medyanın bilindik isimleri provakasyona başladı. CHP'nin oy oranının yüksek olması beklenen sandıklarda mühürlerin mürekkeplerinin uçucu olduğunu iddia ettiler.

6 Seçimlere müdahale etmek isteyen 10 yabancıya işlem 4 farklı ilde seçimlere müdahale etmek isteyen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.