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Afrin kahramanları oy kullandı

Afrin'de, PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılarak bölgeyi huzur ve güven ortamına kavuşturan Mehmetçikler, oyunu Hatay’ın Hassa ilçesinde kullandı.

İHA | 24.06.2018 - 13:26..
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Afrin kahramanları oy kullandı

Suriye’nin Afrin sınırına komşu Hassa ilçesinde Dervişpaşa Ortaokulu’na gelen askerler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sırasıyla oylarını kullandı.

Dervişpaşa Ortaokulu’ndaki 300 askerin oy kullanacağı belirtildi.

"OY KULLANIP GÖREV YERLERİNE DÖNÜYORLAR"

Hassa Belediyesi’nin askerlerin oy kullanacakları okullara sevkiyle ilgili görevlendirdiği Tuğrul Yıldız, "Afrin’de görevde bulunan askerlerimizi 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak üzere otuzarlı kırkarlı nöbet değişimi yapacak şekilde tahsis ettiğimiz minibüslerle oy kullanacakları okullara getiriyoruz. Askerlerimizi oylarını kullandıktan sonra görev bölgelerine götürüyoruz." dedi.

Afrin kahramanları oy kullandı VİDEO

Afrin kahramanları oy kullandı

Afrin kahramanları oy kullandı

Afrin kahramanları oy kullandı

Afrin kahramanları oy kullandı

Afrin kahramanları oy kullandı

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