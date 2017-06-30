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Afrin kırsalında YPG mevzileri obüslerle vuruluyor

TSK, Afrin kırsalında YPG mevzilerini obüslerle vuruyor. YPG harekata karşılık verirken Türk askeri sınırda alarm durumunda.

30.06.2017 - 16:37
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Afrin kırsalında YPG mevzileri obüslerle vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis sınırından YPG kontrolündeki Afrin kenti kırsalındaki örgüte ait mevzileri obüs toplarıyla vuruyor. Operasyon, bugün saat 12:40 sularında başladı ve şimdiye kadar 8 kadar top atışı gerçekleşti.

Sputnik'in TSK kaynaklarına dayandırdığı haberde; bombardımanın angajman kuralları çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor.

SINIRDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

TSK, Afrin'e bağlı Raco kasabasındaki Hişrike Tepesi'ni vururken, terör örgütü YPG ise havan toplarıyla karşılık veriyor.  Öte yandan sınırda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, TSK sınıra askeri sevkiyat yapmayı sürdürüyor.

TACİZ ATEŞİNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Öte yandan DHA'nın geçtiği habere göre; Saat 11.00 sıralarında Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkiinden, Gökhan Hudut Karakolu'na hafif silahlarla taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine Gökhan Hudut Karakolu'ndan taciz ateşi açılan bölgeye top atışı yapılarak karşılık verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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