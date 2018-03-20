Afrin merkezdeki tüneller ortaya çıkarıldı

Yaş gruplarına göre cildimiz için kullanmamız gereken uygun kremler...

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere gösterdiği hassasiyet, Afrin’in kontrol altına alınmasının ardından merkezdeki binalarda da kendini gösterdi.

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Vücuttaki çatlakların solmasını sağlayan doğal yöntemler

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