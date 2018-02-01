Afrin operasyonu İngilizlere ve Fransızlara dert oldu

Türkiye, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı'na başlamıştı.

Kahraman Mehmetçik, ÖSO'yla birlikte; YPG ve DEAŞ'la mücadele ederken dünyada da Türkiye'nin bu harekatına karşı bir operasyon sürüyor.

TARİHİ ESERLER DERT OLDU

Bunun son örneği AFP muhabirinin yaptığı BBC Türkçe'nin de paylaştığı bir haber oldu.

Öyle ki Fransız merkezli haber ajansı AFP(Agence France-Presse) muhabirinin haberine göre; Afrin Ayn Dara Tapınağı'ndaki 3 bin yıllık tarihi eserler Türkiye'nin bombardımanında yıkılmış.

AFP'nin geçtiği bu haberi İngiliz basın kuruluşu BBC'nin Türkçe servisi de haberleştirerek paylaştı ve Fransızların bu iddiasına sahip çıktı.