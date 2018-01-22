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Afrin operasyonunda asker kaybı yok

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde operasyonla ilgili bilgi verdi.

AA | 22.01.2018 - 15:16..
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Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU'NU BİLGİLENDİRDİ

Görüşmenin gündemi Afrin’de terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatıydı.Başbakan Yıldırım, harekat kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Afrin operasyonunda asker kaybı yok

"OPERASYONDA ASKER KAYBI YOK"

Görüşmenin ardından ikili basının karşısına geçti. Başbakan Binali Yıldırım  harekatta şu ana kadar asker kaybı olmadığını, Kilis’teki taciz atışında 1 askerin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: ASKERLERİMİZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KATKI YAPIYOR

Son derece verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı ise "Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi" dedi.

Hiçbir Türk askerine zarar gelmeden harekatın tamamlanmasını dileyen Kılıçdaroğlu, "Askerlerimiz görev yaparken Suriye’nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar” dedi.

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