Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

TSK ve ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana teröristlerin işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

Harekatın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı da 2059 oldu.

SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

Sağanak yağış ve yoğun sis altında 38'inci gününe giren harekatta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alındı.

CEPHELER BİRLEŞTİ

Türkiye'nin Kilis sınırında son olarak 9 köy teröristlerden temizlendi. Suriye'nin Azez bölgesinden Şeyh Horoz, Bülbül Şenkal bölgelerinde hızla ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de alarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmiş oldu.

Cephelerin birleşmesiyle Türk ordusunun yüzyıllardır uyguladığı hilâl taktiği göründü.