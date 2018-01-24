taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.598
USD
3,7607
EURO
4,6311
ALTIN
162,45
PETR
69,8100

Afrin operasyonunu protesto eden 11 kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı

AA | 24.01.2018 - 10:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

11 TUTUKLAMA

Hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afrin operasyonunu protesto eden 11 kişi tutuklandı

Kadıköy'de 21 Ocak'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz toplanmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Afrin operasyonunu protesto eden 11 kişi tutuklandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

313
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

262
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

198
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

86
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

40
Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

24
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM