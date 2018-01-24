Afrin operasyonunu protesto eden 11 kişi tutuklandı

"Zeytin Dalı Harekatı" başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, kapılarını açtı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Harekat amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'indeki operasyonlar devam ediyor.

Ruh da karnını kitap okuyarak doyuruyor. Peki sistemimize okumaya başladıktan 1 saat sonra ve hatta daha sonrasında neler oluyor?

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e dönen bir kadın kocasının YPG'lilerce kaçırıldığını söyledi.

1 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

4 Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelerin engellenmesi için elinden geleni yapan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul'u kendisine hedef aldı.

5 Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor Emekli albay Eray Güçlüer, harekat bölgesinden kendisine bilgi geldiğini Esad rejiminin YPG'ye destek sağladığı yönünde çok güçlü iddiaların olduğunu söyledi.

6 Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, terör örgütlerini temizlemek için Afrin'e giren Türk askerine mesaj gönderdi.