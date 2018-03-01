İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 31 Ocak'ta Kadıköy Marmara Caddesi'nde TSK'nın PKK/KCK-PYD ve YPG'ye yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonu protesto eden ve yolu trafiğe kapatarak 'Afrin işgaline son' yazılı pankart açan 8 kişiden 5'ini gözaltına almıştı.
23 Şubat'ta gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP kayıtları bulunduğu anlaşılan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.O.G., Ö.B.,M.T., A.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı VİDEO
OPERASYON POLİS KAMERASINDA
TEM Özel Tim ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon ve aramalar polis kameralarına yansıdı.