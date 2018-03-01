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Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, pankart açarak TSK'nın Afrin'de düzenlediği operasyonu protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 01.03.2018 - 14:00..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 31 Ocak'ta Kadıköy Marmara Caddesi'nde TSK'nın PKK/KCK-PYD ve YPG'ye yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonu protesto eden ve yolu trafiğe kapatarak 'Afrin işgaline son' yazılı pankart açan 8 kişiden 5'ini gözaltına almıştı.

23 Şubat'ta gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP kayıtları bulunduğu anlaşılan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.O.G., Ö.B.,M.T., A.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı VİDEO

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

TEM Özel Tim ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon ve aramalar polis kameralarına yansıdı.

Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı

Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı



Afrin operasyonunu protesto eden 4 kişi tutuklandı

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