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Afrin şehidi Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, annesine ev alınması vasiyeti gerçekleşti.

AA | 26.02.2018 - 20:33..
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Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın silah arkadaşına verdiği vasiyetinde, annesine istediği evin alınması da yer aldı. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, şehidin annesine ev alınması vasiyetinin, bir işadamı tarafından gerçekleştirileceğini söylemişti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, şehidin vasiyetinin isminin açıklanmasını istemediği hayırseverler tarafından yerine getirildiğini söyledi.

Afrin şehidi Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi

"AİLE BİZE ŞEHİDİMİZİN EMANETİ"

Vasiyetten herkesin etkilendiğinin altını çizen Ürkmezer, şunları söyledi: "Bu çerçevede aileye o evi kazandırmak için bize ulaştılar. Bize aracılık görevi verildi. Bizde aracılık görevini geçtiğimiz hafta içerisinde tamamladık. Kaymakam ve belediye başkanı olarak ailenin sürekli yanındayız. O aile bize şehidimizin emaneti. Bütün vatan evlatlarına emaneti. Geçtiğimiz hafta içerisinde evi aileye teslim ettik, tapuda da işlem tamamlandı. Bu süreci sadece bizler değil, devlet büyüklerimizde yakından takip etti. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla bu bilgileri paylaştık, onlar da yakından takip ettiler."

Afrin şehidi Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi

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