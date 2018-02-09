Afrin şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bilim insanlarının, kadınlardan aldıkları yumurtaları ilk kez laboratuvar ortamında inceleyerek bulduğu yöntem, kanser tedavisinin sebep olduğu kısırlığa çare olabilecek.

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Kayakçının şovu otobüs camında

Kayakçı gencin kayak ile yaptığı şov kamerada demek isterdik ama bu otobüs camında...